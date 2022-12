Após Bagdá, Meloni visita tropas da Itália no Curdistão

Ansai Ansa - https://istoe.com.br/autor/ansa/ 23/12/2022 - 13:18 Compartilhe

ROMA, 23 DEZ (ANSA) – Após uma breve passagem por Bagdá, a premiê da Itália, Giorgia Meloni, chegou em Irbil, no Curdistão do Iraque, dando continuidade à sua primeira viagem ao Oriente Médio.





A líder de extrema direita foi recebida pelo primeiro-ministro da Autoridade Regional Curda, Masrour Barzani, pelo presidente Nechirvan Barzani e pelo cônsul italiano na cidade, Michele Camerota.

Meloni também visitou a base militar de Camp Singara, lar de soldados italianos empenhados em missões de treinamento para as forças curdas, que foram essenciais para a derrocada do grupo terrorista Estado Islâmico (EI) no Iraque.

Os militares presentearam a primeira-ministra com uma bandeira assinada por todo o contingente e um mosaico com seu rosto. Visivelmente emocionada, Meloni brincou: “Eu deveria ser mais militar”.





A premiê também afirmou que a Itália é “grata” aos soldados da missão no Iraque. “Como a pátria sabe que pode contar com vocês, espero que saibam que vocês podem contar com a pátria”, disse. (ANSA).

