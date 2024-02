Após Baby do Brasil fazer ‘pregação’ em trio de Ivete Sangalo, saiba qual é a religião da cantora

Letícia Senai Letícia Sena - https://istoe.com.br/autor/leticia-sena/ 11/02/2024 - 14:50 Para compartilhar:

Deu o que falar! A cantora Baby do Brasil está sendo um dos nomes mais comentados nas redes sociais após fazer uma ‘pregação religiosa’ no trio de Ivete Sangalo, em Salvador, que foi transmitido ao vivo pela Band. Na noite de sábado, 10, a veterana pegou o microfone para dizer que o Apocalipse estava se aproximando.

“Eu quero te pedir uma coisa, a você e a todo mundo. Todos atentos porque nós entramos em apocalipse. O arrebatamento tem tudo para acontecer entre cinco e dez anos. Procure o senhor enquanto é possível achar”, disparou.

Bastante surpresa com o comentário de Baby, Ivete disse: “Eu não vou deixar acontecer porque não tem apocalipse quando a gente maceta o apocalipse”. Eu vou cantar macetando (sua música) porque Deus está mandando, certo”.

Segundo a igreja evangélica, o apocalipse representa o fim do mundo. Na Bíblia, ele é descrito como o momento em que Jesus voltaria para a Terra para ‘arrebatar’ os fiéis, e aqueles que permanecerem no mundo sofreriam com consequências climáticas e até políticas, como a aparição de um anti-Cristo.

“NÃO TEM APOCALIPSE QUE RESISTA O MACETANDO” Morrendo com esse diálogo de Ivete Sangalo e Baby ahahahaha pic.twitter.com/mcmCZWwlKs — Acesso Sangalo (@AcessoSangalo) February 11, 2024

Afinal, qual é a religião de Baby do Brasi?

Após protagonizar uma ‘torta de climão’ e falar de religião em pleno Carnaval, a IstoÉ Gente foi procurar saber qual é a religião de Baby do Brasil, cantora que ficou conhecida na década de 1970 por ser uma das vocalistas do grupo Novos Baianos.

Nos anos de 1990, Baby se converteu para a igreja evangélica. A artista também já fez parte da Sara Nossa Terra, que é uma igreja evangélica neopentecostal. A vertente do protestantismo prega, entre outros assuntos, a ênfase na experiência emocional do cristão e a teologia da prosperidade, que ensina que a fé pode levar ao sucesso e ‘bênçãos materiais’.

Baby ainda já foi como pastora e fundou a igreja Ministério do Espírito Santo de Deus em Nome de Jesus. Na época, ela passou a se descrever como uma “popstora”, como se fosse uma pastora moderna.

