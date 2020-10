Após atuações ruins na Libertadores, Athletico-PR e Grêmio duelam no Brasileirão Tanto o Furacão como o Tricolor precisam vencer para afastar as desconfianças sobre o futebol de equipes que seguem vivas em várias frentes

Pela 18ª Rodada do Campeonato Brasileiro, Athletico-PR e Grêmio jogam no próximo domingo (25) na Arena da Baixada estando em situações que contam com muitas semelhanças na temporada.

Em ambos os casos, o fato de virem de anos bem sucedidos e ainda vivos em diversas frentes como a Copa Libertadores e a Copa do Brasil em nada amenizam as críticas pelo futebol abaixo da crítica e questionamentos nos trabalhos da comissão técnica.

Pensando na tabela de classificação, enquanto a equipe da Baixada está em 17º lugar com 16 unidades, o primeiro dentro da temida zona de rebaixamento, as duas vitórias nos últimos cinco jogos foram suficientes para o time gaúcho subir alguns degraus e, atualmente, ocupar a 11ª colocação com 21 unidades.

Vindos de confrontos desgastantes e com desempenhos modestos na Libertadores, a análise de Paulo Autuori e Renato Portaluppi combinam com a condição na classificação. Enquanto o time paranaense deve escalar o que tiver de melhor a disposição, Renato já indicou pelos relacionados que nomes comumente titulares como Vanderlei, Geromel, Kannemann, Maicon, Robinho e Diego Souza sequer viajam a Curitiba.

FICHA TÉCNICA

ATHLETICO-PR x GRÊMIO

Local: Arena da Baixada, Curitiba (PR)

Data e hora: 25/10/2020 – 18h15

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP)

Assistências: Marcelo Van Gasse e Daniel Paulo Ziolli (ambos SP)

VAR: Marcio Henrique de Gois (SP)

Athletico-PR: Santos; Léo Gomes, Thiago Heleno, Pedro Henrique e Abner; Wellington, Erick e Christian; Nikão, Fabinho e Renato Kayzer. Técnico: Paulo Autuori.

Grêmio: Paulo Victor; Orejuela, David Braz, Rodrigues e Bruno Cortez; Darlan e Lucas Silva; Pepê, Isaque e Everton; Luiz Fernando. Técnico: Renato Portaluppi.

