Após atuação no UFC Vegas 13, Raoni recebe bônus de R$ 268 mil

Raoni Barcelos teve uma atuação de gala no UFC Vegas 13, na noite de sábado (17). O peso-galo segue invicto na companhia e registrou o quinto triunfo. Como recompensa pela atuação, o brasileiro ganhou, ao lado do adversário Khalid Taha, o prêmio de “Luta da Noite”. Ambos faturaram US$ 50 mil (cerca de 268 mil reais).

Os bônus de “Performance da Noite” foram para Giga Chikadze, que nocauteou Jamey Simmons, e Alexandr Romanov, responsável por finalizar o brasileiro Marcos Pezão. Cada um também levou para casa a quantia de US$ 50 mil.

CONFIRA OS RESULTADOS:

UFC on ESPN 17

UFC Apex, em Las Vegas (EUA)

Sábado, 7 de novembro de 2020

Card principal

Glover Teixeira finalizou Thiago Marreta com um mata-leão no 3R

Andrei Arlovski derrotou Tanner Boser por decisão unânime dos jurados

Raoni Barcelos derrotou Khalid Taha por decisão unânime dos jurados

Giga Chikadze derrotou Jamey Simmons por nocaute técnico no 1R

Yan Xiaonan derrotou Cláudia Gadelha por decisão unânime dos jurados

Card preliminar

Trevin Giles derrotou Bevon Lewis por nocaute técnico no 3R

Alexandr Romanov finalizou Marcos Pezão com um estrangulamento no 1R

Darren Elkins finalizou Luiz Eduardo Garagorri com um mata-leão no 3R

Max Griffin derrotou Ramiz Brahimaj por nocaute técnico (interrupção médica) no 3R

Gustavo Lopez finalizou Anthony Birchak com um mata-leão no

