Após atraso, acordo de cessar-fogo em Gaza entra em vigor

JERUSALÉM, 19 JAN (ANSA) – Entrou em vigor na manhã deste domingo (19) o aguardado acordo de cessar-fogo entre Israel e o grupo fundamentalista islâmico Hamas na Faixa de Gaza.

Inicialmente estava previsto que a trégua começasse às 8h30 (horário local), mas isso aconteceu somente às 10h15 devido a um atraso do Hamas para confirmar os nomes das três primeiras reféns que serão libertadas: Romi Gonen, 24, Emily Damari, 28, e Doron Steinbrecher, 31.

Steinbrecher e Damari, que também tem cidadania britânica, foram raptadas em um kibutz, enquanto Gonen estava no Festival Supernova, um dos principais alvos do Hamas nos atentados de 7 de outubro de 2023.

Em troca, Israel deve soltar 90 prisioneiras palestinas já neste domingo. Ao todo, a primeira fase do acordo deve durar 42 dias e prevê a troca de 33 reféns por cerca de 1,9 mil palestinos presos nas cadeias de Israel.

Após o início do cessar-fogo, pelo menos 50 ambulâncias entraram em Gaza a partir de Rafah, na fronteira com o Egito, que foi aberta pela primeira vez desde maio, bem como caminhões com ajuda humanitária. Enquanto isso, milhares de deslocados começaram a retornar para casa na Faixa de Gaza.

Em Khan Younis, no sul do enclave, a população saiu às ruas para festejar o acordo com bandeiras palestinas. Já no Vaticano, o papa Francisco elogiou a trégua, mas cobrou que ela seja “respeitada por todas as partes”. “Expresso gratidão a todos os mediadores, foi um belo trabalho mediar para que se faça a paz”, disse o pontífice no Angelus.

O líder católico também pediu que “todos os reféns possam finalmente voltar para casa para abraçar seus entes queridos” e que “as ajudas humanitárias cheguem ainda mais rapidamente e em grande quantidade à população de Gaza”. “Tanto israelenses quanto palestinos precisam de sinais claros de esperança”, disse.

A guerra foi deflagrada em 7 de outubro de 2023, após o grupo fundamentalista assassinar 1,2 mil israelenses em atentados sem precedentes no país judeu. Desde então, a resposta de Israel já fez quase 47 mil vítimas na Faixa de Gaza. (ANSA).