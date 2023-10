++ Após atentado, Bélgica pede que cidadão evite deslocamento ++

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 16/10/2023 - 18:01 Para compartilhar:

BRUXELAS, 16 OUT (ANSA) – Após o atentado em Bruxelas, os acessos ao Parlamento Europeu foram bloqueados. A limitação foi constatada pela ANSA no local. As pessoas dentro do Parlamento foram convidadas a ficar no interior do edifício e, segundo um responsável pela segurança, podem sair se desejarem, assumindo a responsabilidade.

O centro nacional de crise divulgou um comunicado pedindo que a população “evite deslocamentos desnecessários”. O gabinete pediu também que os cidadãos não compartilhem imagens ou vídeos ligados ao atentado.

As autoridades também determinaram o fechamento de diversas estações do metrô. (ANSA).

