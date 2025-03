Após ataques, suposto affair de Neymar se defende: ‘Não contei nem a metade’

A modelo Nayara Macedo usou as redes sociais neste sábado, 15, para se defender de comentários recebidos em suas redes sociais após expor o suposto caso que teve com Neymar Jr. Também conhecida como Any Awuada, ela expôs detalhes do encontro que diz ter tido com o jogador na segunda-feira, 10, em uma festa privada no interior de São Paulo.

“Bora parar de ficar me julgando aí porque da missa eu não contei nem a metade, para preservar minha saúde mental! Porque se vocês soubessem de realmente tudo o que tem por trás, e das coisas que aconteceram, eu não estaria recebendo certos tipos de direct!”, escreveu a modelo.

Entenda o caso

Na sexta-feira, 14, em entrevista ao “Fofocalizando”, a jovem identificada como Any alegou ter tido relações sexuais com o jogador do Santos no início da semana, em uma festa particular.

Segundo o apresentador Leo Dias, o pai de Neymar teria oferecido R$ 80 mil para impedir que a informação da presença do filho na festa fosse divulgada. A reunião do namorado de Bruna Biancardi com amigos e modelos teria acontecido em uma chácara no interior de São Paulo na segunda-feira, 10. Vale lembrar que a influenciadora está grávida de Mel, sua segunda filha com o atleta. Ela já é mãe de Mavie, de 1 ano.

A assessoria do jogador nega que ele estivesse presente no evento privado, afirmando que o helicóptero de Neymar deve ter sido visto no local por que o veículo é frequentemente emprestado para amigos e familiares, segundo o “Fofocalizando”.