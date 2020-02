Após ataques, produtora do programa de Sônia Abrão produz nota de esclarecimento

A Câmera 5, produtora do programa ‘A Tarde é Sua’, comandado por Sônia Abrão, divulgou uma nota na manhã desta quinta-feira (20), se pronunciando sobre os ataques que vem recebendo por parte da imprensa: uma possível ‘Campanha para derrubar’ o programa e referente aos últimos acontecimentos envolvendo dois colunistas da atração como Felipeh Campos, que no começo de fevereiro teve seu nome envolvido em um possível vazamento de áudio durante uma reunião realizada dentro da produtora.

Além de Felipeh, o nome Guilherme Beraldo, outro colunista do programa, também foi mencionado no vazamento do áudio, que falava sobre possíveis atrasos nos salários dos colaboradores da atração. Após o vazamento, a coisa ficou feia e acabou envolvendo até polícia no caso. Guilherme Beraldo acabou fazendo um boletim de ocorrência contra Felipeh Campos por ameaça de morte. Segundo fontes ligadas ao programa, Beraldo foi demitido da atração após toda essa repercussão envolvendo polícia, ameaça de morte e o vazamento do áudio.

Depois do episódio com Felipeh Campos, que acabou voltando para o programa, foi a vez de o jornalista e colaborador do programa Alessandro Lo-Bianco ter seu nome exposto da mídia por conta de uma ameaça. Ontem (19), segundo a coluna de Ricardo Feltrin, do UOL, a jornalista Fernanda Alves registrou um boletim de ocorrência contra o colunista de Sônia Abrão por ameaça, injúria e difamação. O motivo das ameaças se deve ao fato da publicação no blog de Fernanda, o FeFala, dados sobre a separação litigiosa de Lo-Bianco. Segundo a sentença condenatória, ele cometeu injúria por intolerância religiosa contra sua ex-mulher.

Ainda de acordo com a coluna de Feltrin, Fernanda anexou mensagens e provas contra Lo-Bianco para reforçar sua queixa na polícia. A jornalista também usou seus Stories, no Instagram, para falar sobre o caso e se mostrou segura das decisões tomadas. “Denunciar sempre é a melhor alternativa quando você se sente prejudicado, não quando você acha que é prejudicado”, disse ela em um dos vídeos, dando a entender que seria para Alessandro.

A IstoÉ Gente entrou em contato com Alessandro Lo-Bianco para ele dar a sua versão do caso. Assim como Campos, ele alegou na época do vazamento do áudio, Lo-Bianco reiterou que tudo não passa de armação com a intensão de prejudicá-lo.

Confira na íntegra a nota oficial produzida pela Câmera 5, onde cita todas essas polêmicas e avisa que precauções serão tomadas perante a tudo que está acontecendo: