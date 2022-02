Após ataque russo, Otan informa que ‘reforçará’ defesa

ROMA, 24 FEV (ANSA) – O conselho da Organização do Tratado Atlântico Norte (Otan) afirmou que a Aliança vai “reforçar sua defesa” após o ataque da Rússia contra a Ucrânia nesta quinta-feira (24).

“As ações da Rússia impõem uma série ameaça à segurança euro-atlântica e terão consequências geoestratégicas. Decidimos tomar novos passos para reforçar a defesa da Aliança. As nossas medidas continuarão como preventivas e proporcionais”, diz a nota. Na reunião, foi concordado que haverá aumento de forças por terra, por água e pelo ar.

A crise ucraniana se intensificou desde que Kiev cogitou se aliar à Otan, o que causou fúria no governo de Vladimir Putin.

O governo de Belarus, grande aliado de Moscou, afirmou que já monitora um aumento das forças nas fronteiras de seu país e que o Estado-Maior das Forças Armadas determinou o fechamento de parte do espaço aéreo local.

“Ao longo do perímetro da nossa fronteira com a Polônia e dos Estados bálticos, o potencial militar da Otan está aumentando rapidamente”, disse o próprio presidente Aleksandr Lukashenko em entrevista a um canal de notícias.

Segundo relatos ucranianos, parte das tropas que está atacando o país estão saindo do território de Belarus, que está sediando um treinamento militar conjunto com Moscou há mais de um mês.

Reunião de líderes – Após o apelo do premiê do Reino Unido, Boris Johnson, e do presidente da França, Emmanuel Macron, a Otan confirmou que haverá uma reunião virtual de emergência entre os líderes do grupo nesta sexta-feira (25).

Para Johnson, o ataque russo é uma “catástrofe para o continente europeu”. (ANSA).

