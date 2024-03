Após ataque de abelhas, Alcaraz derrota Zverev e garante vaga na semifinal em Indian Wells

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 14/03/2024 - 23:36 Para compartilhar:

Em um duelo marcado por um ‘ataque’ de abelhas, o espanhol Carlos Alcaraz derrotou, nesta quinta-feira, o alemão Alexander Zverev, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/1, em 1h28 de jogo, e garantiu vaga na semifinal do ATP 1000 de Indian Wells, nos Estados Unidos. O adversário de Alcaraz na semifinal de sábado será o italiano Jannik Sinner.

Quem foi assistir Alcaraz x Zverev presenciou uma cena incomum. Durante o primeiro set de uma das partidas mais esperadas do dia, uma invasão de um enxame de abelhas interrompeu o jogo.

No vídeo divulgado no X, as abelhas aparecem chegando pela lateral e se aproximam de Alcaraz, que tenta espantá-las. O tenista espanhol sai correndo de quadra para se proteger. Depois de perceber o incomodo do atleta, o árbitro Mohamed Lahyahi suspendeu o jogo quando o duelo estava empatado por 1 a 1.

As abelhas não perdoaram nem as câmeras da partida. Elas aparecem na imagem da Spidercam e subiram junto com ela. Os torcedores também entraram em pânico com a quantidade de abelhas se aproximando. A conta oficial do campeonato anunciou a suspensão da partida e divulgou cenas do ataque.

Os fãs não perderam a chance de fazer comparações nas redes. Há quem diga que a animação ‘Os Simpsons’, conhecida na internet por fazer “previsões” do futuro, já tinham anunciado uma invasão de abelhas durante uma partida esportiva.

No feminino, a norte-americana Coco Gauff passou para a semifinal do WTA 1000 de Indian Wells, ao superar a chinesa Yue Yuan, por 6/4 e 6/3, em 1h34 de partida.

