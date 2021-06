Após atacar pedreiros com gás de pimenta, homem oferece R$ 6 mil de indenização

O morador de um prédio no bairro dos Jardins, na zona sul de São Paulo, que atacou pedreiros com gás de pimenta em agosto do ano passado, chegando a ser preso, quer oferecer uma indenização de R$ 6 mil reais a cada uma das vítimas, que não aceitam o valor. As informações são do R7.

Wilson Moreira da Costa Júnior usou spray de pimenta contra funcionários de uma obra vizinha ao seu apartamento e acabou atingindo quatro pessoas, que foram atendidas no local pelo Corpo de Bombeiros.

De acordo com a reportagem, uma das vítimas entre os trabalhadores, Paulo César, disse que ele e os colegas estão decididos a recusar a oferta de indenização.

“[Ele] falou que esperava que a gente aceitasse qualquer valor porque somos operários. Pelos danos que ele causou e pela possibilidade de um homicídio, vamos aceitar os R$ 6 mil? Claro que não”, disse uma das vítimas.

Segundo ele, antes do ataque, os funcionários já haviam sido ameaçados mais de uma vez por Wilson. Depois do ataque, a vítima disse que desenvolveu uma alergia e que teve de tratá-la nos últimos meses, mas precisou parar com o tratamento devido aos custos e sua baixa condição financeira.

Ainda de acordo com o R7, o advogado dos trabalhadores, João Piccinato, disse que na proposta de indenização, Wilson e seu representante alegaram que o gás não era letal e nem apresentava um dano à vida, havendo somente um aborrecimento no ataque.

O pedido inicial das vítimas era de R$ 38 mil para cada um, três operários e uma funcionária do prédio, mas não foi acatado.

“Não concordamos com o acordo que apresentaram: foi comprovado com laudos que poderia ser letal na quantidade usada, e não concordamos com esse valor. Não apresentamos contraproposta porque os próprios operários estão bem abalados e não querem uma composição amigável, mas uma condenação por parte do réu”, diz o advogado.

