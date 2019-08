Após assumir ser torcedor Flamengo, atacante algoz do clube carioca descarta polêmica

Rio – Após marcar três vezes contra o Flamengo e se assumir torcedor do clube carioca, o atacante Gilberto, do Bahia, disse que a declaração não causou polêmica na equipe de Salvador.

“Acho que os baianos entenderam bem. Uma coisa é se eu falasse que torcesse para o rival (risos). Uma coisa é a infância e outra é carreira profissional, não pode misturar as coisas. As pessoas estão mais coerentes com isso. Dizer que torceu para um time não quer dizer que ia tirar o pé contra o Flamengo. Pelo contrário, se tiver dez chances de fazer gols neles eu vou querer fazer as dez. Você precisa fazer o melhor”, afirmou em entrevista à “ESPN Brasil”.

Após perder para o Bahia por 3 a 0, a equipe carioca se recuperou e venceu o Grêmio por 3 a 1 neste sábado.