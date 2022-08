Após assistência em classificação do Flamengo, Rodinei ressalta boa fase de Pedro: ‘Mais um golaço’

Parceria Lance & IstoÉ 18/08/2022 - 1:08 Compartilhe

Pedro marcou o único gol na classificação do Flamengo na Copa do Brasil. Na jogada, Rodinei cruzou para o atacante emendar uma linda bicicleta e fazer uma pintura na Arena da Baixada. Após o término da partida, o lateral-direito destacou a fase do camisa 21.

– Graças a Deus pude ajudar o time com essa assistência para o Pedro. Mas não é só a minha assistência. A equipe fez uma grande partida. O Pedro também tem muita qualidade e fez mais um golaço – pontou Rodinei. Em seguida comentou sobre o bom momento que tem passado com a camisa rubro-negra:

– Não vejo como um momento complicado. Desde que eu cheguei ao Flamengo em 2016, a gente está numa bola de neve. São decisões atrás de decisões. Estamos num time grande e sabemos da responsabilidade que temos. Eu estar vivendo esse momento hoje, é fruto de muito trabalho.

Agora, o Flamengo vai enfrentar o Palmeiras no Allianz Parque. A partida é válida pela 23ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

