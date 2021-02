Após aprovar autonomia do BC, Lira diz que ‘basta de engavetamento’

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), disse na noite desta quarta-feira, 10, após aprovação pela Casa do projeto de lei de autonomia do Banco Central, ter entregue um BC independente. “Para que o Brasil possa ser visto como um País que tem uma seriedade monetária e que pensa no futuro e no desenvolvimento de sua nação”, disse ele. Lira também disse que “basta de engavetamento para atrapalhar que o Brasil não cresça propositalmente”.

Ao ser questionado sobre a retomada do auxílio emergencial, Lira respondeu que quem tem que achar os recursos para o benefício é a Economia. “Não eu”, disse.

