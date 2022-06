Após aprovação do pai, filha de Charlie Sheen comemora de lingerie trabalho com OnlyFans

Sami Sheen, filha os astros de Hollywood Charlie Sheen e Denise Richards, aproveitou a aprovação do pai para trabalhar com conteúdo adulto no site OnlyFans e compartilhou nesta segunda-feira (20), uma foto sua de lingerie, com a promessa de mais conteúdo na plataforma paga.

A modelo, de 18 anos, vinha enfrentando a resistência de Charlie para trabalhar com a plataforma, mas recentemente o ator deu seu aval ao dizer que foi convencido por sua ex, a mãe de Sami, Denise Richards.





“Denise elucidou uma variedade de pontos importantes que, na minha pressa, ignorei e descartei”, afirmou Charlie em entrevista ao US Weekly.

“Agora, mais do que nunca, é essencial que Sami tenha uma base familiar unida em quem confiar ao embarcar nesta nova aventura. A partir deste momento, ela terá isso em abundância”, finalizou o ator.

Em sua publicação, Sami aparece com o rosto maquiado, um forte batom vermelho e um sutiã branco. Na legenda, ela escreve: “Clique no link, acabei de postar no OnlyFans”, convidando seus seguidores a assinarem seu perfil na plataforma.