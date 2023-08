Após aprovação do arcabouço fiscal, Ibovespa sobe 1% puxado por commodities

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 23/08/2023 - 11:41 Compartilhe

O Índice Bovespa opera em alta firme na manhã desta quarta-feira, 23, e já opera no patamar acima dos 117 mil pontos, com ganho em torno de 1%, puxado principalmente por ações do setor de commodities. A queda do dólar e o sinal também positivo das bolsas americanas contribuem para o avanço do índice brasileiro.

Segundo Fabrizio Velloni, economista-chefe da Frente Corretora, a aprovação final do arcabouço fiscal é positiva, mas não tem forte influência sobre o mercado de ações hoje, em parte porque já estava precificada, mas em boa medida porque o mercado ainda vê muitos obstáculos a serem superados pelo governo até que se perceba a possibilidade de cumprimento das metas.

“Ainda há muita lição de casa a ser feita no sentido de se buscar novas fontes de receita e cumprir as metas. Por enquanto, não se vê fator que altere o panorama de bolsa”, afirma Velloni.

Às 11h23, o Ibovespa tinha alta de 1,02%, aos 117.344,22 pontos. Petrobras PN, ação mais negociada da Bolsa, tinha alta de 4,05%. Vale ON ganhava 1,28%.

A alta de Petrobras ocorre na contramão das perdas do petróleo e são justificados pela melhora na recomendação da ação promovida hoje pelo Bank of America e pelo BTG Pactual.

