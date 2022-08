Após aprovação da venda da SAF à 777 Partners, Vasco divulga carta aberta aos torcedores

Parceria Lance & IstoÉ 08/08/2022 - 14:48 Compartilhe

Após a aprovação dos sócios na Assembleia Geral Extraordinária (AGE), a 777 Partners adquiriu 70% da SAF do Vasco. Com isso, a empresa norte-americana passa a administrar o futebol do Cruz-Maltino. Nesta segunda-feira, o clube divulgou uma carta aberta aos seus torcedores em que considera a noite deste domingo, mais um momento de virada do Gigante. Confira o documento.

“Aos vascaínos e vascaínas,

O Club de Regatas Vasco da Gama tem em sua história o apelido de “time da virada”. Muitas foram, de fato, as reviravoltas conseguidas por este colosso do esporte, dentro e fora de campo. Esta é uma marca da trajetória do clube até aqui, que fez tantas e tantas gerações de vascaínos vibrarem de orgulho daquilo que viram o Vasco de nossos corações fazer.

O domingo, 7 de agosto de 2022, fica marcado como mais um momento de virada do nosso clube. A aprovação da SAF por ampla maioria de nosso quadro social e o início da atuação da 777 Partners na gestão do nosso futebol representam um momento de superação de duas décadas de resultados esportivos frustrantes, e apontam para a construção de um Vasco da Gama capaz de sonhar com um futuro moderno e vitorioso. O Vasco e seus torcedores encontram, a partir de hoje, mais motivos para sonhar com vitórias que honrem nosso passado, com investimentos no futebol capazes de reconduzir o clube a uma posição de competitividade em alto nível, no Brasil e na América do Sul. Esta é a prateleira à qual pertence o Vasco, e há de se ter coragem para fazer as mudanças necessárias para voltar a ela. Como nós vascaínos sabemos, para o Almirante a coragem é a lei, e ela é indispensável para que se cruzem os mares em busca de novas conquistas.

Neste domingo, os vascaínos aceitaram o desafio de deixar para trás as amarras do passado e voltar a honrar sua história, com aquilo que o Vasco sempre fez de melhor: não hesitar diante dos seus desafios. É assim que se constrói o futuro. Não há dúvidas que SAF adapta o futebol vascaíno à nova realidade do futebol mundial. Dos 30 clubes mais ricos do mundo, 28 são empresas. O Vasco sempre foi pioneiro. Fomos um dos primeiros clubes brasileiros a abraçar o profissionalismo no futebol. Chegou a hora de profissionalizar também a gestão do futebol.

Se o futebol do Vasco passará por mudanças enormes ao longo dos próximos anos, o clube associativo também ingressa em um momento inédito e não menos importante. O Club de Regatas Vasco da Gama se manterá, para sempre, como guardião da gloriosa história do Vasco da Gama, com a Resposta Histórica, a construção de São Januário, nossas vitórias e nossas viradas. A vocação social do Vasco é um bem imaterial a ser preservado, lembrado e ampliado pelo clube associativo, que também fará crescer sua tradicional atuação no remo, nos esportes olímpicos e paraolímpicos e na responsabilidade com a sociedade que o cerca, seja na Barreira, no Rio de Janeiro, no Brasil ou no mundo.

O Club de Regatas Vasco da Gama conclama seus sócios e torcedores a abraçarem o novo momento pelo qual passará a grande paixão de todos nós. Em campo, com a volta a competitividade de alto nível; no clube social, com a preservação de nossa história, nossos valores e nossas tradições, e em busca de novas glórias em terra e mar.

Iniciando essa nova etapa em sua mais que centenária história, o Vasco da Gama parte para ser mais uma vez pioneiro e para construir novas conquistas para o nosso futuro.

Saudações Vascaínas!”.

