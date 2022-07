Após apreensão da polícia em sua casa, Deolane Bezerra teve crise de choro

Deolane Bezerra voltou a gerar polêmica. Segundo informações do site Em Off, a advogada, que na quinta-feira (14) se tornou alvo de uma investigação e a polícia ter ido à sua casa, em Alphaville, em São Paulo, para fazer uma apreensão de joias e de um carro no valor R$ 1 milhão, sendo apontada em praticar um suposto crime contra a economia popular, teve uma crise de choro após o ocorrido.

Em uma série de Stories no Instagram, a viúva de MC Kevin se manifestou na noite ontem para se defender das acusações: “Gente do céu, acabei de descer do avião e meu celular tá estourado. Eu vou tudo o que estão falando a meu respeito mais uma vez e eu volto pra gente conversar”, começou a DJ.