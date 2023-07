Após apoiar Felipe Prior, ex-BBB Hadson Nery recebe críticas na web: ‘Parem de me atacar’ 

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 17/07/2023 - 16:47 Compartilhe

[ALERTA: o texto a seguir aborda assuntos como estupro, violência doméstica e violência contra a mulher, podendo ser gatilho para algumas pessoas. Caso você se identifique ou conheça alguém que esteja passando por esse problema, denuncie! DISQUE 180]

O ex-BBB Hadson Nery demonstrou apoio a Felipe Prior, condenado a seis anos de prisão em regime semiaberto por estupro cometido em 2014.

Os dois se conheceram no BBB 20, e fizeram parte do mesmo grupo no reality.

Após a manifestação de apoio, Hadson teria sido alvo de críticas na web.

Nesta segunda-feira (17), o ex-BBB usou sua conta no Instagram para pedir que internautas parassem de atacá-lo.

“Eu não tenho culpa de nada, parem de me atacar pow! Nossas escolhas e atitudes escrevem nosso destino. Nós somos responsáveis pela vida que temos”, disse ele nos Stories.

Tudo aconteceu após o ex-atleta prestar seu apoio ao arquiteto.

“Renova os teus votos com Deus, irmão, e creia que nele tudo se resolverá”, declarou o ex-jogador de futebol em publicação com uma nota oficial da equipe de Prior.

Entenda do caso

Uma mulher denunciou Felipe Prior por estupro cometido em 2014.

Em uma reportagem exibida pelo Fantástico (Globo), no último domingo (16), ela deu detalhes do crime pelo qual Felipe Prior foi condenado a seis anos de prisão em regime semiaberto.

O ex-BBB e a jovem denunciante cursaram a faculdade de arquitetura em uma faculdade em São Paulo, mas eram de períodos diferentes.

Eles tinham uma amiga em comum e combinaram um esquema de caronas pagas, já que todos moravam na mesma região da cidade capital.

