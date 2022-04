Após apenas duas temporadas, Netflix cancela série de ficção científica ‘Criando Dion’

Com apenas duas temporadas e um fiel séquito de fãs, a série ‘Criando Dion’ foi cancelada. A produção de ficção científica, que chegou ao catálogo da Netflix em 2019, é baseada no livro ‘Raising Dion’, de Dennis Liu. A informação foi divulgada nesta segunda-feira (26) pela atriz Sammi Haney, em seu Instagram.





“É triste dizer que Raising Dion foi CANCELADO. Obrigada por todo o apoio incrível que recebemos de todos os nossos fãs maravilhosos! A segunda temporada foi um sucesso, igual à primeira temporada, mesmo olhando quantas pessoas assistiram a todos disso e queria uma 3ª temporada!”, diz a legenda da publicação.

‘Criando Dion’ conta a história de um garoto com superpoderes que foi criado sozinho por sua mãe, longe do governo, que quer transformá-lo em uma arma humana. As primeiras duas temporadas ainda estão disponíveis na plataforma.

