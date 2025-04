Após aparição surpresa, fiéis esperam Papa nos ritos de Páscoa

VATICANO, 7 ABR (ANSA) – A aparição surpresa do papa Francisco na missa pelo Jubileu dos enfermos e do mundo da saúde na Praça São Pedro, no Vaticano, no último domingo (6), trouxe esperança aos fiéis que esperam ver o Pontífice também nos ritos de Páscoa.

“Será avaliada de tempos em tempos com base nas condições e melhorias do Santo Padre”, repete a Sala de Imprensa do Vaticano sobre a possibilidade.

Francisco, de 88 anos, que se recupera de uma pneumonia nos dois pulmões, demonstrou ontem que tem condições de participar, ainda que por pouco tempo, de eventos jubilares que lhe interessam de modo pessoal.

Em relação à Semana Santa, cuja programação é extensa, ainda que as celebrações das liturgias tenham sido delegadas a cardeais – que não foram ainda oficializados -, não está confirmado se Francisco poderá assistir ao rito do Domingo de Ramos (13) ou se conseguirá estar presente nas missas na quinta-feira Santa (17) ou nas celebrações da Paixão de Cristo na Basílica São Pedro na sexta (18), assim como das demais atividades sobre a data.

“Não excluo a possibilidade que o Santo Padre nos faça outras surpresas, nós o conhecemos. Agora que saiu, assim que tiver condições, vocês verão como ele irá voltar aos poucos”, afirmou em uma entrevista ao TG1, Sergio Alfieri, coordenador da equipe médica responsável pelo tratamento de Francisco no Hospital Agostino Gemelli, em Roma, reforçando que o líder da Igreja Católica “não está mais doente”.

O Papa ficou internado entre 14 de fevereiro e 23 de março, quando recebeu alta. No dia em que deixou o hospital, ele chegou a saudar brevemente os fiéis da sacada da instituição de saúde, mas, desde então, tem permanecido recluso na Casa Santa Marta, sua residência oficial no Vaticano.

As recomendações médicas indicam que o Pontífice deve permanecer em repouso ao menos até o fim de maio. Por isso, o papa Francisco não deve se reunir com o rei do Reino Unido, Charles III, e sua esposa, a rainha consorte Camilla, que estão em visita à Itália. (ANSA).