Após aparição no Prêmio Multishow, Valesca Popozuda diz se fez plásticas no rosto

A funkeira Valesca Popozuda, 45, que apresentou a categoria “Funk do ano” na noite de terça-feira, 7, no Prêmio Multishow 2023, surgiu no evento usando um vestido 3D, simulando um corpo nu. A famosa virou assunto nas redes sociais por conta de sua aparência.

Alguns internautas apontaram que Valesca teria feito procedimentos estéticos no rosto, já que surgiu um tanto quanto diferente na premiação.

“A diva fez plásticas novas. Olha só”, escreveu um seguidor, que, logo, foi respondido pela cantora: “Não fiz. Foi só a boca (preenchimento) e a harmonização mesmo. Não mexi mais. É a make (maquiagem)”, respondeu Valesca Popozuda.

