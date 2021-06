Após aparecer sem aliança, Ana Maria Braga levanta suspeitas de separação

Ana Maria Braga está deixando seus telespectadores e fãs com uma pulga atrás da orelha. Há algumas semana, a apresentadora tem aparecido no comando do “Mais Você”, da TV Globo, sem usar a sua aliança de casamento. Com isso, foi levantada a suspeita de que ela teria terminando seu relacionamento com o francês Johnny Lucet.

O casal, que se conheceu durante uma viagem da loira para Algarve, em Portugal, estão junto desde 2020.

Em fevereiro do ano passado, Ana Maria e Johnny se casaram numa cerimônia extremamente íntima contando apenas com seus familiares.

Veja também