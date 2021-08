Após aparecer em propaganda, família LGBT recebe ameaças e deixa a Rússia

Após participarem de uma propaganda de uma loja de alimentos saudáveis, uma família da Rússia precisou deixar o país. A mãe Yuma, as filhas Mila e Alina e a namorada de Alina, Ksyusha, foram alvo de diversos comentários homofóbicos e decidiram se mudar para Barcelona, na Espanha, depois de receberem ameaças de morte.

Apesar de os relacionamentos homossexuais serem legais na Rússia, desde 2013 existe uma lei no país que proíbe disseminar “propaganda de relacionamentos sexuais não tradicionais” entre jovens russos. Quando o anúncio das quatro mulheres em uma cozinha foi publicado pela VkusVill ele apareceu com um aviso “+18”.

No entanto, a propaganda acabou sendo removida dias depois, após uma enxurrada de críticas de conservadores. Na sequência, a empresa publicou um novo anúncio substituindo a família LGBT por um casal hétero e emitiu um pedido público de desculpas afirmando que a peça original foi um “erro” e que “feriu os sentimentos de um grande número de nossos clientes e funcionários”.

“Infelizmente, devido à situação complicada com a VkusVill, ficamos sem trabalho e sem casa”, escreveu Mila no Instagram, postando uma foto de uma varanda na Espanha. Antes de deixarem o país, a família gravou uma entrevista com o youtuber Karen Shainyan, que discute questões LGBT em seu canal.

“Fiquei chocada com os comentários para minha neta, algumas pessoas escreveram que queriam estuprá-la, matá-la, esfaquear uma criança que está apenas sentada e sorrindo em uma fotografia. Tenho muito medo pela minha neta”, comentou Yuma sobre a decisão de sair da Rússia.

