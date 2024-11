Após apagões, CEO da Enel diz que empresa está comprometida em manter concessões no Brasil

Da Redação, Da redação com Reutersi Da Redação, Da redação com Reuters https://istoe.com.br/autor/da-redacao-com-reuters/ 18/11/2024 - 14:25 Para compartilhar:

A Enel está comprometida em investir para manter suas concessões de distribuição de energia no Brasil e no Chile, disse nesta segunda-feira, 18, o CEO do grupo italiano, Flavio Cattaneo.

Ao anunciar a estratégia atualizada da companhia até 2027, Cattaneo prometeu apresentar um plano de investimentos no Brasil para renovar o contrato de concessão em São Paulo, onde a companhia é responsável pela distribuição de energia elétrica.

Na campanha eleitoral de 2024, a empresa ficou no centro das críticas de candidatos de oposição ao prefeito Ricardo Nunes (MDB), imprensa e eleitores após mais de 2 milhões de endereços ficaram sem energia durante as chuvas que atingiram a capital.

“Os eventos climáticos tornaram-se mais frequentes e graves. Há necessidade de investir rapidamente nas redes. Estamos prontos para fazer isso com o objetivo de obter a renovação da concessão“, disse Cattaneo. Como o site IstoÉ reportou, a parceria com a empresa é bem avaliada internamente pela prefeitura, apesar das crises.

Ele afirmou que o grupo quer continuar a operar também na Argentina e no Chile. A rede da Enel também foi atingida por eventos climáticos extremos no Chile em agosto passado. “Acreditamos que agimos de acordo com todos os parâmetros regulatórios e estamos abertos para encontrar uma solução amigável para continuar a operar nossa rede de distribuição (em Santiago)”, disse.

No novo plano trienal, a elétrica de controle estatal disse que investirá cerca de 43 bilhões de euros, 7 bilhões de euros a mais do que o previsto na estratégia de 2024-2026. O grupo destinará 75% dos investimentos à Europa e o restante à América Latina e América do Norte.

Os Estados Unidos, Brasil e Chile são considerados países centrais pela Enel, ao lado de Colômbia, Espanha e Itália. Em junho, a elétrica italiana havia afirmado que o investimento previsto no Brasil entre 2024 e 2026 estava estimado em 3,7 bilhões de dólares.