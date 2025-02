Após apagão e caos, energia elétrica é restabelecida no Chile

SANTIAGO DO CHILE, 26 FEV (ANSA) – A energia elétrica foi restabelecida em 90% das residências no Chile na madrugada desta quarta-feira (26), após o país sofrer um apagão que afetou mais de 95% da população em 80% do território nacional por mais de sete horas.

Ainda na terça-feira (25), o governo chileno chegou a declarar estado de emergência e toque de recolher após uma suposta falha na rede de fornecimento elétrico interromper o serviço no país, inclusive na capital Santiago.

O apagão causou caos em diversas regiões ao prejudicar o trânsito, principalmente na capital, onde o metrô também parou de atender os mais de 2 milhões de passageiros diários, obrigando muitos habitantes a caminhar durante horas sob o forte calor do verão. O comércio foi fechado, e o serviço de internet parou de funcionar em vários lugares.

Além disso, a imprensa local registrou imagens de pânico, com pessoas presas em atrações de parques de diversões e elevadores.

O blecaute afetou ainda o Festival Internacional de Música em Viña del Mar, cancelando as apresentações.

“Nossa primeira preocupação é dar segurança às pessoas”, afirmou ontem a ministra do Interior, Carolina Tohá, ao anunciar o estado de emergência e o toque de recolher em todas as áreas afetadas das 22h até as 6h.

Hoje o governo confirmou o retorno da eletricidade em “90% das residências” durante a madrugada.

“O que aconteceu é indignante, não é tolerável que poucas empresas possam atrapalhar a vida dos chilenos”, criticou o presidente do país, Gabriel Boric, prometendo na TV uma “ação dura” contra os responsáveis pelo ocorrido, que “deverão responder às instituições”. (ANSA).