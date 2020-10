Após apagão de uma hora, Paraná só empata com Náutico em casa na Série B

Paraná e Náutico enfrentaram apagão de uma hora, nesta terça-feira, no estádio Durival Britto, em Curitiba, e só empataram sem gols, pela 14.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Com o tropeço, o Paraná chegou aos 23 pontos. O Náutico, por sua vez, segue em situação delicada. Sem vencer há quatro partidas, o clube pernambucano está no 13.º lugar com 15 pontos, próximo da zona de rebaixamento.

O Náutico foi dominante no primeiro tempo. O goleiro do Paraná, no entanto, se sobressaiu. Alisson defendeu chutes de Ruy aos 3 minutos e de Kieza aos 6. A melhor chance, no entanto, ocorreu aos 22 minutos. Thiago Fernandes bateu firme e Alisson se esticou todo para defender com a ponta dos dedos. O visitante só apareceu aos 33 minutos. Na área, Léo Castrou girou e bateu, mas Jefferson evitou o gol dos mandantes.

No segundo tempo, o Paraná voltou melhor. Gabriel Pires testou e Jefferson pegou. Aos dez minutos, ele fez o goleiro do Náutico se esticar todo em pancada de fora da área. No minuto seguinte, Jefferson pegou mais uma no canto.

Aos 15, duas torres de refletores se apagaram e o jogo foi paralisado pelo árbitro cearense Leo Simão Holanda. Foram duas quedas de energia e a partida ficou parada por uma hora.

Aos 35 minutos, Bruno Xavier, mesmo na pequena área, bateu em cima de Jefferson, goleiro do Náutico. O apagão também tirou a energia dos clubes, que pouco fizeram e empataram sem gols.

No sábado, às 18h30, o Paraná visitará o CSA no estádio Rei Pelé, em Maceió, pela 15.ª rodada. Na sexta-feira, às 19h15, o Náutico jogará contra o América-MG, no Independência, em Belo Horizonte.

FICHA TÉCNICA

PARANÁ 0 X 0 NÁUTICO

PARANÁ – Alisson; Paulo Henrique, Roberto (Luan), Hurtado e Jean Victor; Jhony Douglas, Karl (Vitinho Mesquita) e Renan Bressan; Marcelo (Andrey), Léo Castro e Gabriel Pires (Bruno Xavier). Técnico: Allan Aal.

NÁUTICO – Jefferson; Hereda, Camutanga, Rafael Ribeiro e Wilian Simões; Matheus Trindade, Jean Carlos e Ruy (Djavan); Dudu (Dadá), Kieza e Thiago Fernandes. Técnico: Gilson Kleina.

ÁRBITRO – Léo Simão Holanda (CE).

CARTÕES AMARELOS Luan e Marcelo (Paraná); Jefferson (Náutico).

RENDA e PÚBLICO – Portões fechados.

LOCAL – Estádio Durival de Britto, em Curitiba (PR).

