Após anúncio de namoro, Rodolffo posa ao lado de nova namorada

Da Redação 23/06/2023 - 4:54

O amor está no ar! Após anunciar, na última quarta-feira (21), o namoro com Thay Lacerda, Rodolffo Matthaus vem compartilhando uma série de registros apaixonados ao lado da nova amada.

Na quinta-feira (22), o sertanejo publicou mais uma foto ao lado da empresária. Na legenda, uma mensagem concisa: “Us. [‘Nós’, em inglês]”, ao lado de um coração vermelho. O clique arrematou mais de 528 mil curtidas e 7,7 mil comentários de fãs alvoroçados.

“Aleluia, desencalhou”, brincou Fabiano Moraes, pai de Viih Tube. “Toda a felicidade do mundo, Bastião”, desejou uma internauta, referindo-se ao apelido de Rodolffo. Outros seguidores, no entanto, protestaram, alegando que preferiam ver o cantor namorando Juliette, ganhadora do BBB21. Confira:

Dois dias após o anúncio do namoro, Thay já ganhou mais de 64 mil seguidores no Instagram. Atualmente, ela conta com 113 mil seguidores na rede social, onde compartilha conteúdos sobre beleza e lifestyle saudável.

