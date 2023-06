Após anunciar volta à boate onde se prostituia, Andressa Urach provoca haters no Instagram

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 20/06/2023 - 3:58 Compartilhe

Andressa Urach tem confundido seguidores nos últimos tempos. Recentemente, a ex-Miss Bumbum anunciou que havia voltado a frequentar igrejas evangélicas — fato que, inclusive, levou-a a excluir sua conta no OnlyFans e a desistir de apresentar o Miss Bumbum. No entanto, na última sexta-feira (16), a empresária revelou que voltaria a trabalhar na boate Gruta Azul, em Porto Alegre (RS), onde ela já trabalhou quando voltou à prostituição em 2021.

O fato fez com que Urach enfrentasse duras críticas de internautas, confusos por suas mudanças súbitas. No entanto, na última segunda-feira (19), ela mostrou que não foi abalada pelos comentários.

No Instagram, ela publicou uma das fotos de um ensaio sensual no qual aparece vestindo roupas curtas e justas nas cores da bandeira do Brasil. “Quanto mais falam sobre mim, mais o meu bumbum cresce”, provocou, na legenda da publicação.

Nos comentários, seguidores voltaram a reprovar a atitude. “Se ela um dia queria a guarda do filho. Definitivamente, perdeu!!”, constatou uma internauta. Ela refere-se à batalha judicial que Urach trava contra o ex-marido, Thiago Lopes, pela guarda do filho, Leon (1).

“Andressa, não é questão de julgar ou criticar, eu te acho uma pessoa bacana, mas para os seguidores fica chato essa mudança de postura a todo momento. Se você não quer Jesus, beleza, continue nesse caminho, só não brinque com Ele”, sugeriu outro.

“Mas gente, não voltou a ser crente esses dias?”, questionou uma terceira.

Confira:

