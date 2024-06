Relembre sucessos da carreira de Lenny Kravitz; artista se apresentará em SP

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 23/06/2024 - 15:30 Para compartilhar:

O cantor e compositor americano Lenny Kravitz se apresentará em São Paulo no dia 23 de novembro. O show ocorrerá no Allianz Parque. O anúncio foi divulgado na manhã da última quinta-feira, 20 de junho.

Pensando nisso, a IstoÉ Gente ajuda a relembrar uma série de sucessos do artista norte-americano.

Confira abaixo:

Lenny Kravitz – Again (Official Music Video)

Lenny Kravitz – Fly Away (Official Music Video)

Lenny Kravitz – It Ain’t Over ‘Til It’s Over (Official Music Video)

Lenny Kravitz – American Woman (Official Music Video)

Lenny Kravitz – Human (Official Music Video)