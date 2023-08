Após anunciar separação de Joe Manganiello, Sofia Vergara curte noitada com amigas

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 21/08/2023 - 10:44 Compartilhe

A atriz Sofia Vergara, de 51 anos, está curtindo a nova vida de solteira. Recentemente, a artista anunciou a sua separação de Joe Manganiello, e neste fim de semana, postou cliques no Instagram para registrar noitada com amigas no show de Karol G, que aconteceu no Rose Bowl Stadium, em Pasadena, na Califórnia, nos Estados Unidos.

Para curtir o show, Sofia escolheu um look todo preto, com jeans rasgados e top transparante. A atriz colombiana estava acompanhada da sobrinha, Claudia Vergara, da prima, Maria Vergara, e da amiga, Paulina Vega.

Em um dos vídeos, a artista requebrou muito dançando no meio da multidão enquanto a cantora de ‘Don’t Be Shy’ se apresentava no palco.

Sofia Vergara ganhou grande destaque no mundo artístico ao dar vida a personagem Gloria, na série de comédia ‘Modern Family’.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias