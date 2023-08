Após anunciar que se casaria com amigo, Gil do Vigor desabafa: ‘Não aprendo nunca’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 12/08/2023 - 11:00 Compartilhe

Nesta sexta-feira (11), o ex-BBB Gil do Vigor, de 32 anos, anunciou, durante uma transmissão ao vivo no Instagram, que vai se casar com um amigo “de brincadeira”.

Segundo o economista, ele ficará casado com o amigo durante um único dia. “Eu sou doido e mais doido ainda é meu amigo, que topou casar comigo só pra ter a experiência de estar casado. Eu vou casar um dia só e separar no outro”, disse Gil.

“Não é casamento de verdade, é só pra ter o sentimento de ser casado por um dia. Imagina, amanhã eu parto dessa pra uma melhor sem ter casado. Eu tenho um checklist pra preencher na minha vida”, completou.

Momentos após a transmissão ao vivo, contudo, Gil se arrependeu de revelar seus planos e desabafou no Twitter. De acordo com o influenciador, ele só abre a boca para falar besteira.

“Eu não sei receber as bênçãos do silêncio! Talvez um dia eu aprenda. Eu só abro minha boca pra falar besteira e parece que eu não aprendo nunca que as pessoas são maldosas e vão sempre para o lado errado (propositalmente)! Mas é aquilo, enquanto eu não aprender, seguirei apanhando. Mas faz parte, talvez eu aprenda a fechar a boca!”, escreveu.

Eu não sei receber AS BENÇÕES DO SILÊNCIO! Talvez um dia eu aprenda. Eu só abro minha boca pra falar besteira e parece que eu não aprendo nunca que as pessoas são maldosas e vão sempre para o lado errado (propositalmente)! Mas é aquilo, enquanto eu não aprender, seguirei… — GIL DO VIGOR (@GilDoVigor) August 12, 2023

