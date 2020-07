Após anunciar Kalou, Botafogo oferece desconto para novos sócios Com o objetivo de atrair mais associados, Alvinegro não vai cobrar taxa de adesão para qualquer plano nas próximas 24 horas

O Botafogo quer aproveitar o ‘boom’ de Salomon Kalou. Minutos depois de anunciar oficialmente o atacante como reforço, nesta quinta-feira, o Alvinegro anunciou promoção para novos sócios-torcedores: não haverá taxa de adesão para nenhum plano nas próximas 24 horas.

No momento do anúncio, o Botafogo tinha 28.356 sócios-torcedores ativos. O objetivo da diretoria do Alvinegro é chamar a atenção dos botafoguenses com a chegada de um jogador com renome mundial, assim como aconteceu na contratação de Honda, quando o Alvinegro chegou a ultrapassar a marca de 30 mil sócios-torcedores.

O plano mais barato para se tornar sócio-torcedor custa R$ 14,90. Os pacotes podem ser acessados em www.botafogo.com.br/soubotafogo.

E MAIS:

Veja também