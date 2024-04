Após anunciar gravidez, Iza revela que cancelou show no ‘BBB 24’ por recomendação médica

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 10/04/2024 - 20:04 Para compartilhar:

A cantora Iza deixou os fãs eufóricos, na tarde desta quarta-feira, 10, após anunciar que está grávida de seu primeiro filho, fruto de seu relacionamento com o jogador de futebol Yuri Lima. Ela acaba de completar três meses de gestação.

Iza revelou que estava com tudo programado para se apresentar no “BBB24” (TV Globo), mas teve de cancelar por recomendações médicas e ficar em repouso. O show da artista aconteceria no dia 15 de março.

O show daquela noite de sexta-feira na casa do reality teve Duda Beat e Lexa. Até aquele momento, a cantora vinha cumprindo sua agenda de compromissos.

Iza ainda não entrou em detalhes sobre a gravidez, mas já anunciou, através dos Stories de seu Instagram, que fará uma live para sexta-feira, às 15h, para contar tudo sobre esse momento.

Em entrevista à Glamour, a cantora deu mais detalhes sobre a gravidez e revelou que sempre teve o sonho de ser mãe.

“Estou em êxtase. […] Me acho extremamente maternal com a minha equipe, minha família, meus amigos”, disse.

Ela também descreveu o momento em que contou a novidade para o namorado. “Ele abriu a janela do hotel em que estávamos e começou a gritar de alegria. […] Choramos demais”, relatou.

A artista é uma das artistas confirmadas no Rock in Rio em setembro. Iza se apresentará no dia 20 de setembro, o Dia Delas, dedicado apenas a atrações femininas, no Palco Sunset do festival.

Na web, fãs reagem à notícia

“Iza está grávida… vem aí a criança mais bonita do mundo”, publicou um no “X”, antigo Twitter. “Eu reclamando do sumiço da Iza e mal sabia que a bichinha tava grávida”, desculpou-se outra. “A IZA grávida de 8 meses performando no Rock in Rio vai emocionar”, prevê mais um usuário da plataforma.

Iza está grávida… vem aí a criança mais bonita do mundo 🥹❤️ — alexandre (@Iexandre) April 10, 2024

a IZA grávida de 8 meses performando no rock in rio vai emocionar pic.twitter.com/gkFCWLQjw1 — anjo(ão) (@Fentyshh) April 10, 2024

eu reclamando do sumiço da iza e mal sabia que a bichinha tava grávidapic.twitter.com/cHdwoAfq44 — 𝐥𝐚𝐮𝐫𝐚 (@cyphenty) April 10, 2024