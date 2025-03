Após anulação de pena de Daniel Alves, advogada diz que jovem está desapontada

“A minha cliente está muito desapontada e, de alguma forma, foi como se ela tivesse voltado ao banheiro onde tudo aconteceu”, disse Ester García, advogada da jovem que acusa Daniel Alves de estupro depois de quatro juízes (três mulheres e um homem) terem concluído, por unanimidade, que o depoimento da vítima é insuficiente para sustentar a condenação do ex-jogador de futebol. As informações são do programa Fantástico, da TV Globo.