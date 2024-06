Após anos usando alargador, filha do sertanejo Hudson reconstrói orelha; entenda o procedimento

Beatriz Mizunoi Beatriz Mizuno - https://istoe.com.br/autor/beatriz-mizuno/ 24/06/2024 - 19:49 Para compartilhar:

Filha do sertanejo Hudson, da dupla Edson & Hudson, a diretora de marketing Letícia Higa recentemente passou por uma cirurgia de reconstrução de orelha.

Nas redes sociais, Letícia brincou sobre usar alargador nas orelhas e ter sido uma “adolescente rebelde”: “Por muito tempo usei alargador, mas com o passar dos anos percebi que ele já não se encaixava mais na minha vida. O ‘rasgo’ começou a interferir principalmente na minha autoestima! Hoje em dia quero usar brinco e ter conversas sem que as pessoas fiquem olhando para o rasgo na minha orelha”, desabafou.

A diretora de marketing ainda mostrou detalhes da microcirurgia no Instagram. Veja:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Letícia Higa (@higaleticia)

Entenda o procedimento

À IstoÉ Gente, a Dra. Patrícia Marques, cirurgiã plástica membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP), explica a microcirurgia de reparação do lóbulo das orelhas, conhecida como lobuloplastia.

De acordo com a médica, o procedimento costuma ser indicado para a correção de deformidades no lóbulo, geralmente causadas pelo uso prolongado de brincos pesados, alargadores ou traumatismos — mas, em alguns casos, por alterações congênitas ou envelhecimento.

Patrícia detalha que a técnica pode variar de acordo com o local e tipo de deformidade, mas, no caso dos alargadores, envolve reconstruir oa lóbulos com o próprio tecido local, removendo a área alargada e a fechando com auxílio da pele ao redor. “O desafio, nesses casos, é refazer o formato naturalmente arredondado e simetrizar com o outro lado”, destaca.

Na maioria dos casos, a lobuloplastia é feita com anestesia local. Apesar disso, não descarta-se a anestesia geral e a sedação, a depender do caso.

“A recomendação é de manter higiene diária dos pontos, evitar exposição solar direta nos primeiros meses e utilizar pomadas apropriadas nas primeiras semanas. Não é recomendado utilizar brincos ou furar novamente a orelha por ao menos 6 meses”, finaliza Patrícia.