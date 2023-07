Após anos de declínio, surtos de norovírus aumentam em navios de cruzeiro

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 13/07/2023 - 4:30 Compartilhe

Milhões de pessoas embarcam em navios de cruzeiro nas férias. Mas quando se trata da saúde desses viajantes, nem sempre é fácil navegar. Nos Estados Unidos, houve 13 surtos de norovírus em cruzeiros este ano, de acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças do país. Esse é o maior número de surtos de norovírus em cruzeiros registrados desde 2012, faltando quase metade do ano.

O mais recente surto de norovírus ocorreu em uma viagem da Viking Cruises da Islândia que atracou na cidade de Nova York em 20 de junho. Cerca de 13% dos passageiros e vários membros da tripulação adoeceram a bordo.

“Acreditamos que a doença gastrointestinal se originou de um restaurante à beira-mar na Islândia, onde um grupo de convidados jantou durante seu tempo livre”, disse um representante da Viking.

O norovírus é um vírus altamente infeccioso que causa inflamação no estômago e nos intestinos, uma condição chamada gastroenterite aguda. Frequentemente rotulado como “problema estomacal”, o norovírus é a causa mais comum de náusea, vômito, diarréia e dor de estômago, de acordo com o CDC.

Uma pessoa pode pegar o norovírus ingerindo acidentalmente partículas microscópicas de fezes ou vômito – o que pode acontecer ao entrar em contato com alguém infectado, consumir alimentos ou água contaminados ou tocar em superfícies contaminadas. Embora os sintomas geralmente durem apenas alguns dias, uma pessoa pode ser infecciosa duas semanas depois.

Embora não haja remédio para tratar a doença, a maioria das pessoas se recupera totalmente sem tratamento. A terapia de hidratação para repor os fluidos perdidos por vômitos ou diarreia é uma prática padrão para tratar os sintomas.

Ainda assim, para evitar a propagação do norovírus, especialistas recomendam que os passageiros de cruzeiros tomem precauções extras e lavem bem as mãos com sabão e água morna. Géis antissépticos e desinfetantes para as mãos não são eficazes contra o vírus.

A causa exata do aumento deste ano nos casos de cruzeiros ainda não está clara, mas os especialistas acreditam que a crescente demanda por cruzeiros e o número recorde de passageiros podem estar por trás disso.

Espera-se que 31,5 milhões de passageiros em todo o mundo zarpem este ano, superando os níveis pré-pandêmicos e criando ambientes de alta densidade prontos para transmissão.

