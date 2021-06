Após ano perfeito no Bahrein, Bruno Nascimento destaca ótimo momento na carreira Zagueiro brasileiro vive grande fase

Em alta após grande ano com a camisa do Khalidiya, o zagueiro Bruno Nascimento, que atuou no futebol português e alemão, comemorou o ano perfeito que teve no clube. Segundo o jogador, o crescimento que teve foi importante para sua carreira.

– A minha última temporada foi muito especial. Trabalhei muito para estar presente em todos os jogos da equipe. Estou muito feliz com tudo que venho passando e pelo crescimento que tive no Bahrein no último ano – afirmou.

Ainda de acordo com o defensor, seu desejo é definir o futuro o quanto antes.

– Minha ideia é definir o futuro nos próximos dias. Temos algumas situações e devemos resolver isso em breve.

