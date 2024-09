Após alta, Virginia Fonseca compartilha novos cliques do caçula, José Leonardo: ‘Meu príncipe’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 13/09/2024 - 20:47 Para compartilhar:

A empresária Virginia Fonseca, 25 anos, se recupera em casa em dia após receber alta. Ela havia se internado de forma emergencial após o nascimento de seu filho, José Leonardo, que chegou ao mundo no último domingo, 8, por meio de uma cesariana.

Nesta sexta-feira, 13, a influenciadora usou as redes sociais para compartilhar novos cliques do bebê. Em seu perfil no Instagram, ela aparece no quartinho do filho enquanto ele dorme em seu colinho.

“Meu príncipe”, escreveu ela na legenda da publicação com um carrossel de cliques.

Além de José Leonardo, Virginia e o marido, o cantor Zé Felipe, são pais de Maria Alice, de 3 anos, e de Maria Flor, de um.

