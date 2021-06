Após alta no número de inscritos, CBJJE amplia Sul Americano As disputas prometem ser acirradas e o número de inscritos superou o que a confederação estava esperando, então, a organização optou por acrescentar mais um dia ao cronograma

Entre os dias 25 e 27 de junho, em Embu das Artes, na região metropolitana de São Paulo, acontece o Sul Americano da Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Esportivo (CBJJE) – com e sem pano. As disputas prometem ser acirradas e o número de inscritos superou o que a confederação estava esperando. Para manter seguro o protocolo sanitário, a organização optou por acrescentar mais um dia ao cronograma.

Yuri Muradi, diretor geral da CBJJE, comentou sobre a expectativa para o torneio: “O Sul Americano 2021 vai ser mais um sucesso depois do Paulista e o Mundial No-Gi que conseguimos organizar esse ano. Mesmo com as adversidades da pandemia, estamos conseguindo realizar os eventos e reativar a movimentação do Jiu-Jitsu. A nossa confederação está movimentando e promovendo o Jiu-Jitsu de uma maneira geral”, disse.

O evento contará com premiação em dinheiro nas competições com e sem pano em todos os absolutos – da faixa-azul juvenil até o master 5/6 – no masculino e feminino. O último lote para inscrição na competição chegará ao fim nos próximos dias. O registro pode ser feito no site Sou Competidor.

Vale salientar que o Sul Americano não terá torcida e será apenas para os atletas. O evento vai seguir um rigoroso protocolo sanitário contra Covid-19 e será permitido apenas um acompanhante para atletas menores de idade. Na entrada do ginásio, será solicitado a doação de 1kg de alimento não perecível.

SERVIÇO:

Sul Americano 2021 da CBJJE

Local: Ginásio Poliesportivo Jardim Independência, em Embu das Artes (SP)

Data: 25, 26 e 27 de junho de 2021

E MAIS:

