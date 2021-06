Após alta, Faustão aparece em foto com o filho: ‘Próximo pro próximo ‘Domingão’’

Luciana Cardoso, esposa de Fausto Silva, compartilhou a primeira foto do marido após ele receber alta, depois de ser internado para tratar uma infecção urinária. No clique, o apresentador aparece abraçado com o filho mais novo, Rodrigo, de 13 anos.

“Obrigada por todas as mensagens. Fausto já está ótimo e pronto para o próximo ‘Domingão’ na sua televisão”, escreveu Luciana na legenda do post, que teve milhares de curtidas.

Diversos amigos famosos de Faustão, como Luciano Huck, que irá substituí-lo nas tardes de domingo no ano que vem, e Tiago Leifert, que apresentou o último ‘Domingão’ em seu lugar, comentaram a publicação. “Que notícia maravilhosa!”, disse Ana Furtado. “Amém! Que notícia maravilhosa. Muito amor e saúde!”, desejou Giovanna Ewbank. “Que maravilha! Saúde, saúde amores”, afirmou Emanuelle Araújo. “Ah, Lu, que lindos! Graças a Deus! Amém!”, declarou Letícia Lima.

Instagram will load in the frontend.

Veja também