Após alta de Ravi, Viih Tube e Eliezer comemoram Natal: ‘Família completa’

Os influencers Viih Tube e Eliezer postaram nesta terça-feira, 24, véspera de Natal, uma foto ao lado dos filhos Lua, de 1 ano, e Ravi, nascido no mês passado. O caçula da família chegou a ser internado dias após o nascimento com um quadro de enterocolite.

“Nosso natal em casa e com a família completa. Vai ser mais que especial. Obrigado Deus por essa vitória. E obrigado todos vocês que oraram tanto por nós para que isso acontecesse, nunca vamos ter palavras suficientes para agradecer. Um feliz natal da nossa família para todos vocês e não esqueçam do verdadeiro sentido do natal.”

+ Eliezer compartilha estado de saúde de Ravi após alta do hospital: ‘Está anêmico’

Apesar da alta médica, a saúde de Ravi ainda inspira cuidados. Segundo Eliezer, o filho ainda está anêmico e se recuperando de uma inflamação. “Ravi ainda precisa de cuidados, porque está anêmico e o intestino está se recuperando da inflamação”, explicou.

No último dia 14, o caçula do casal foi liberado para deixar o hospital Hospital Albert Einstein. Ravi foi internado na UTI em 27 de novembro após apresentar um quadro de enterocolite, uma inflamação no intestino.