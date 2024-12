Após Aleppo, rebeldes entram em Hamã, no centro da Síria

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 05/12/2024 - 11:01 Para compartilhar:

ROMA, 5 DEZ (ANSA) – Milícias rebeldes entraram nesta quinta-feira (5) em Hamã, uma das maiores cidades da Síria e que está há dias sob assédio de grupos armados contrários ao regime do presidente Bashar al-Assad.

A informação foi passada à ANSA por fontes locais presentes em Hamã, que fica no centro do país, quase a meio cainho entre Aleppo, recém-conquistada pelos rebeldes, e a capital Damasco.

“Os rebeldes entraram em diversos bairros de Hamã e estão combatendo na rua contra as forças do regime”, afirmou a ONG Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH).

Um morador de Hamã, Mahmud, contou à ANSA que o município está “isolado e sem internet” há várias horas. “Estamos trancados em casa”, acrescentou. Além disso, milícias invadiram a prisão central da cidade e estão libertando prisioneiros.

O recrudescimento da guerra civil na Síria, que se arrasta desde 2011, ocorreu após a tomada de Aleppo, principal cidade do norte do país, pelo grupo jihadista Organização para a Libertação do Levante (HTS) e por forças seculares apoiadas pela Turquia.

Em resposta, as tropas de Assad, com apoio de sua maior aliada, a Rússia, lançaram uma contraofensiva aérea, enquanto milícias financiadas pelo Irã e baseadas no Iraque cruzaram a fronteira para ajudar as forças do regime.

De acordo com o OSDH, mais de 700 pessoas já morreram em uma semana de ofensiva rebelde na Síria, e os 13 anos de guerra no país árabe causaram mais de 500 mil mortos, além de milhões de refugiados. (ANSA).