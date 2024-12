Após Aleppo e Hamã, rebeldes sírios avançam para Homs

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 06/12/2024 - 9:01 Para compartilhar:

BEIRUTE, 6 DEZ (ANSA) – Após a tomada de Aleppo e Hamã em menos de 10 dias, rebeldes jihadistas da Síria agora avançam em direção a Homs, importante cidade situada a cerca de 160 quilômetros da capital Damasco.

Segundo a ONG Observatório Sírio de Direitos Humanos (OSDH), as forças contrárias ao regime de Bashar al-Assad estão a apenas cinco quilômetros de Homs, terceiro município mais populoso do país árabe.

A ofensiva é encabeçada pela Hayat Tahrir al-Sham (HTS), ou Organização para a Libertação do Levante, grupo islamita nascido de um braço da Al Qaeda na Síria, mas também conta com milícias seculares apoiadas pela Turquia.

Uma eventual conquista de Homs permitiria aos rebeldes cortar a estrada principal que leva até o litoral sírio, bastião da minoria alauita da qual faz parte o presidente Assad. Ainda de acordo com o OSDH, milhares de pessoas estão em fuga da cidade em direção a regiões costeiras.

Iniciada em 27 de novembro, no mesmo dia da entrada em vigor do cessar-fogo entre Israel e Hezbollah no Líbano, a ofensiva dos rebeldes islamitas marca um recrudescimento da guerra civil na Síria, iniciada em 2011, mas que estava quase congelada havia vários anos.

Assad iniciou uma contraofensiva, com o apoio da Força Aérea da Rússia, mas ainda não conseguiu conter o avanço rebelde, que mira derrubar um regime no poder há mais de 50 anos, primeiro como Hafez al-Assad (1971-2000) e depois com seu filho Bashar al-Assad.

“É nosso direito usar todos os meios disponíveis para alcançar tal objetivo”, afirmou Abu Mohammad al-Jolani, líder da HTS, em entrevista à CNN. “A Síria merece um governo institucional, e não um em que um único soberano toma decisões arbitrárias”, acrescentou. (ANSA).