Após alcançar top 50 no Spotify, Manu Bahtidão se prepara para lançar 1º volume do DVD

Manu Bahtidão se prepara para lançar a primeira parte do seu projeto “Daqui Pra Sempre”. O compilado conta com três faixas que se unem ao sucesso da paranaense em parceria com Simone Mendes: a inédita “Vinho Branco”, a regravação do hit “Quem Perde É Quem Trai” e a faixa que leva o nome do DVD, música que já ultrapassa a marca de 18 milhões de visualizações apenas em seu canal do YouTube e emplaca para o TOP 50 no Spotify. As faixas ficam disponíveis nas plataformas de áudio a partir da meia-noite desta sexta-feira (13), e chegam no Youtube no mesmo dia às 12h.

Mostrando seu talento na composição, Manu é uma das compositoras creditadas das novas melodias que prometem ser sucesso entre os amantes de forró. E falando no gênero, “Vinho Branco” chega com a pegada de sofrência e conta a história de uma mulher que bebeu um pouco a mais de vinho e acabou mandando áudio para um ex amor, que agora já se encontra com outra pessoa “Só te peço não escuta esse áudio/ Perto dela no viva voz/ Baby eu ainda i love tu / Baby eu ainda i love tu”

“Estou muito ansiosa com esse lançamento! A música com a Simone Mendes já conquistou o Brasil e está alcançando números inacreditáveis. Agora, Vinho Branco e a regravação de Quem Perde É Quem Trai, vão chegar para somar ainda mais esse projeto maravilhoso que está sendo o “Daqui Pra Sempre”, gravado lá no Ceará. O DVD todo está muito lindo, não vejo a hora de vocês verem tudo”, compartilha Manu.

Gravado em agosto no AUÊ, localizado em Fortaleza (CE), o DVD Daqui Pra Sempre contou com 16 faixas em seu repertório, entre elas 14 inéditas e 2 regravações. O palco contou com uma megaestrutura e shows de fogos a cada performance. O projeto teve apoio do renomado Anderson Halliday, responsável pela produção, e da produtora D&E Music.

Atualmente, a cantora soma mais de 350 milhões de visualizações apenas em seu canal do Youtube e mais de 2.4 milhões de ouvintes mensais no Spotify.

