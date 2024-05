Após ajuda às vítimas no RS, Maria Lina pega carona em avião da FAB de volta para casa, mas avisa: ‘Não acabou’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 16/05/2024 - 15:55 Para compartilhar:

Maria Lina, 25 anos, é mais uma famosa que se pôs a ajudar as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul e, após alguns dias de trabalho, ela deixou o estado, nesta quinta-feira, 16.

A influenciadora pegou carona em um avião da FAB (Força Aérea Brasileira) e voltou para casa, em São Paulo, para cumprir agenda profissional, além de descansar. Mas, antes de partir, ela avisou que ainda quer fazer muito pelo sul do Brasil.

“Cansada demais. Zero energia. Mas eu não queria ir embora. Não sei explicar! Eu só quero ir pra poder voltar. Tem tanta coisa em andamento aqui, sei que de longe eu vou conseguir continuar, mas pessoalmente eu sentia mais segurança”, disse ela em uma série de publicações nos Stories do Instagram.

A influenciadora também declarou que pretende contar aos seguidores sobre seu trabalho voluntário.

“Vou pra casa e vou descansar. Quando eu chegar, vamos conversar sobre essa primeira experiência (porque eu já disse, eu vou voltar). Minha missão não acabou. Tenho muita coisa para falar e para desabafar”, garantiu ela.

Maria Lina tem recolhido doações em seu salão de beleza, em São Paulo, e destinado ao Rio Grande do Sul, além de ajudar na distribuição de mantimentos e no resgate de animais na enchente.