Após agenda com Doria e Bruno Covas, Alckmin toma café com Floriano Pesaro

Depois de participar de uma agenda conjunta com o prefeito João Doria e o vice-prefeito Bruno Covas, o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), tomou café em uma padaria da capital com o secretário de Desenvolvimento Social, Floriano Pesaro, que, ao lado de Doria, do cientista político Luiz Felipe D’Ávila e do presidente do Instituto Teotônio Vilela, José Aníbal, disputam hoje as prévias tucanas para ver quem será o candidato da legenda na disputa ao governo do Estado, nessas eleições gerais.

Ao votar nas prévias, no início dessa tarde, Doria minimizou o clima de disputa e disse que Alckmin apoiará o candidato do PSDB. “O candidato do Geraldo Alckmin será o candidato do PSDB”, disse ele. Doria chegou para votar em uma van com aliados: Bruno Covas, João Jorge, presidente do PSDB capital, Júlio Serson, secretário de Relações Internacionais, Paulo Mathias, prefeito Regional de Pinheiros, além de assessores.