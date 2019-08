Após Adriano anunciar que está solteiro, fã recomenda: ‘Vai curtir com Balotelli’

Rio – O atacante Adriano utilizou as suas redes sociais na noite da última quinta-feira para anunciar o fim do seu relacionamento com Hannah Alvarez. Os fãs do atleta reagiram com bom humor e chegaram até a citar um jogador que está na mira do Flamengo para “curtir junto do Imperador”.

“Assim nem cavalo aguenta”, “Tá solteiro pra curtir com o Balotelli” foram algumas das mensagens publicadas pelos seguidores. Enquanto outros foram mais “parças” com mensagens de suporte: “Não tá fácil pra ninguém, meu amigo”.

Na imagem em que divulgou o fim do relacionamento, Adriano apareceu sorridente. O ídolo do Flamengo fez uma limpa na rede social e apagou todas as fotos com a ex-namorada.