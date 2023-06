Após admitir traição, Neymar perde seguidores; confira os números

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 22/06/2023 - 14:34 Compartilhe

Após a traição de Neymar Jr. a Bruna Biancardi, grávida, o craque da seleção segue entre os assuntos mais comentados. Mas, na última quarta-feira (21), ao confessar a traição, o jogador viu o número de seguidores cair consideravelmente.

Amigos e familiares de Neymar o parabenizaram pela atitude de reconhecer o erro e de pedir perdão. Mas, os fãs não viram os acontecimentos com bons olhos.

De acordo com a ferramenta de análise de mídias sociais do grupo META, com o Crowdtangle, Neymar perdeu cerca de 78 mil seguidores desde o pedido de desculpas para a namorada.

O craque teria saído de 210,21 milhões para 210,14 milhões de fãs na rede.

Em contrapartida, o número de curtidas no post com a carta aberta de desculpas a Biancardi acumula mais de 11 milhões de likes menos de 24 horas após a publicação.

Apesar da polêmica, Neymar segue sendo o brasileiro mais seguido da plataforma. Em seguida estão Ronaldinho Gaúcho e Anitta, que completam o top3 com seus 74mi e 64mi, respectivamente.

