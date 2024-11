Após admitir ter ‘estragado’ como pai, Tom Brady posa com filho em jogo da NBA

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 18/11/2024 - 7:49 Para compartilhar:

Tom Brady, 47, foi visto acompanhado do filho mais velho, Jack, de 17 anos, em um jogo da NBA dias após admitir que “estragou” muito como pai.

Pelas redes sociais, o astro aproveitou para compartilhar o registro do momento pai e filho. “O pai mais sortudo do mundo”, escreveu em uma foto com o primogênito.

Em um dos painéis do 2024 Fortune Global Forum, o jogador revelou que buscar ser a melhor versão de pai possível, sempre buscando apoiar o sonho dos filhos independentemente das profissões que eles escolherem.

Brady tem três filhos: Jack, fruto de relação antiga com a atriz americana Bridget Moynahan, e os gêmeos Benjamin e Vivian, com a ex-esposa, Gisele Bündchen.